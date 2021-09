Prise en main 1. Téléchargez sur App Store ou Play Store l’application gratuite PROTEC CARD. 2. Activez Bluetooth sur votre smartphone. 3. Sur l’application, suivez les instructions en cliquant sur «Démarrer» (première utilisation) pour créer votre compte client. 4. Insérez votre carte bancaire dans le PROTEC CARD. 5. Sur l’application, suivez les instructions pour ajouter votre PROTEC CARD à votre compte client.L’application se connectera en Bluetooth à votre PROTEC CARD et activera la protection. 6. Dans le menu «Faire opposition», renseignez le nom de la Banque associée à votre carte bancaire. 7. Vous pouvez mettre votre téléphone en veille, l’application reste active en tâche de fond.

Cas de figure • Si votre carte n’est plus dans le PROTEC CARD et si elle n’a pas été réinsérée dans le PROTEC CARD dans les 2 minutes, l’application vous alerte. • Vous pouvez visualiser l’emplacement de la dernière connexion et mettre en opposition votre carte bancaire via l’application. • Si le PROTEC CARD s’éloigne de plus de 50 mètres de votre Smartphone et si la connexion n’a pas été rétablie sous 5 minutes, l’application vous alerte. Vous pouvez visualiser l’emplacement de la dernière connexion et mettre en opposition votre carte bancaire via l’application. • Si la batterie de votre PROTEC CARD est faible, l’application vous alerte. • Vous devez recharger le PROTEC CARD en le branchant sur une prise USB.

Pour plus d’informations sur votre PROTEC CARD, rendez-vous sur www.proteccard.com ou contactez nous : hello@proteccard.com

PROTEC CARD ne remplace pas votre vigilance.

La société ICO décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du PROTEC CARD.